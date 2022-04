Wat zou de inmiddels 94-jarige Antje Buursma hebben gedaan als ze tijdens de Tweede Wereldoorlog een mobieltje had gehad? Vloggen! Dat concludeerden althans productiemaatschappij Stepping Stone en uitgeverij De Vier Windstreken nadat ze interviews hadden gezien met de Drentse die als jong meisje na de oorlog werd vastgezet in kamp Westerbork.

Het resultaat is een televisieserie én een historische roman voor jongeren. Want uitgever Bob Markus van De Vier Windstreken vond meteen dat het verhaal van Antje Buursma opgeschreven moest worden en wel door de Eindhovense schrijfster Bianca Mastenbroek.

Nacht lang niet geslapen

Die vertelt: ,,Nadat ik benaderd was en die, toen nog onbewerkte interviews had gezien heb ik een nacht lang niet geslapen. Alle flarden van het verhaal van mevrouw Buursma waren op dat moment nog een chaos, maar ik voelde wel meteen dat er een mooi verhaal in zat. Toen ik de volgende ochtend opstond wist ik dat ik het ging doen en ook hoe ik het zou aanpakken.”

Antje Buursma is dertien jaar als de oorlog uitbreekt. Dat haar vader lid is van de NSB is voor haar niet meer dan een gegeven. ,,Vragen werden in die tijd niet gesteld, maar naarmate de oorlog vorderde werd ook Antje steeds vaker uitgekotst. Op school en door vriendinnen", vervolgt Mastenbroek. ,,Zo gebeurde het dat de onschuldige Antje kort na de bevrijding met nog zo'n 100.000 mensen werd opgepakt en overgebracht naar Westerbork. Ze was er geen mens meer, maar een nummer, heeft er anderhalf jaar vastgezeten en is teruggekomen met een rugblessure voor het leven.”

Boodschap is hetzelfde

Met als basis de interviews met Antje Buursma en eigen research heeft Mastenbroek dat bijzondere, maar ook pijnlijke levensverhaal opgetekend. ,,Ik heb er echt een historische roman van gemaakt, helemaal gebaseerd op de feiten", zegt ze. ,,Stepping Stone daarentegen heeft Antjes verhaal als basis gebruikt en bewerkt voor kinderen vanaf een jaar of tien. In mijn boek ligt de nadruk op de verschrikkingen die toen in Westerbork hebben plaatsgevonden, in de serie ligt de nadruk er vooral op hoe Antje omging met leeftijdgenoten tijdens de oorlog. Maar de boodschap is in beide benaderingen hetzelfde: er zijn met onschuldige mensen verschrikkelijke dingen gebeurd, zowel tijdens als net na de oorlog.”

In 4328 Dochter van een zwarthemd verhaalt Mastenbroek afwisselend over het leven van Antje Buursma tijdens de oorlog en over haar leven na de bevrijding in Kamp Westerbork. Dat verhaal ligt vanaf vrijdag in elke reguliere boekhandel. Het boek is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen, telt 344 pagina's en kost 16,99 euro.

