Een Eindhovense automobilist (20) moet duizend euro betalen omdat hij 'veel te hard' op de A50 bij Veghel reed. De politie schat dat de bestuurder tussen de 160 en 180 kilometer per uur moet hebben gereden. Ook haalde hij een andere weggebruiker in op de vluchtstrook, zo meldt de politie vrijdag.

Het was door de hoge snelheid nog een uitdaging om de bestuurder te stoppen: volgens de politie werd de afstand tussen hem en de motoragent snel groter. Op de A50 mag overdag maar 100 kilometer per uur worden gereden. De hardrijder mag zijn rijbewijs houden, omdat de politie na een correctie 37 kilometer te hard rijden in het systeem noteerde.

De automobilist moet mogelijk ook een verplichte cursus over gedrag in het verkeer volgen. Volgens het CBR krijgen bestuurders die gevaarlijk rijgedrag vertonen of verkeersregels overtreden de maatregel opgelegd.

