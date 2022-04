Hoog torenend op een berg zand en zittend in een graafmachine gaf wethouder Yasin Torunoglu donderdagmiddag met een symbolische eerste schep het startsein voor de bouw van Claris Zorgvilla Weisshorn, een wooncentrum voor senioren met dementie.

Met slechts een klein maandje vertraging zijn de bouwwerkzaamheden gestart voor het woonzorgcentrum Claris Zorgvilla op de Weisshorn in de wijk Driehoeksbos. Tijd voor een officieel moment met een hapje en een drankje.

Door de coronamaatregelen is het de eerste keer dat alle betrokkenen in levenden lijve met elkaar kennis kunnen maken. Ontwikkelaar AML Vastgoed uit Den Haag, architect ARCOM Architectuur + bouwmanagement uit Veenendaal, aannemer Van den Heuvel Bouwbedrijf uit Helmond, de Claris Zorggroep en omwonenden treffen elkaar donderdagmiddag bij de bouwketen voor een feestelijke moment.

Leeg grasveld

Jarenlang heeft op de Weisshorn een leeg grasveld gelegen. De Claris Zorggroep kreeg het terrein met een sociaal maatschappelijke bestemming in het vizier. Eind vorig jaar heeft de gemeente Eindhoven de omgevingsvergunning voor de bouw toegewezen.

Arnold Lentze, directeur ontwikkelaar AML, prijst de snelle medewerking van de gemeente en dat de plek een mooie maatschappelijke bestemming krijgt: een woonplek voor ouderen met dementie.

Wethouder Yasin Torunoglu benadrukt het belang van inclusief wonen en dat senioren met een specifieke behoefte een kwalitatief goede plek nodig hebben voor hun laatste fase. "Ik ben blij met het bouwinitiatief. Mooi midden in de wijk in een betrokken buurt."

De ideale ligging in de wijk past bij de intentie van de zorggroep om de buurt te betrekken bij het wooncentrum en hun activiteiten. Vanaf het begin zijn er goede contacten en worden buurtbewoners betrokken bij de plannen en om bouwoverlast zo veel mogelijk te beperken.

Nieuwe speler

Zorgverlener Claris Zorggroep is een nieuwe speler in Eindhoven. De Weisshorn is hun zevende locatie. De zorggroep biedt kleinschalige woonvoorzieningen vanuit de behoefte die mensen met dementie nodig hebben, zogenaamde belevingsgerichte zorg. Het gebouw telt 26 appartementen voor ouderen met een zorgindicatie die 24-uurs zorg nodig hebben.

"Het gaat om een persoonlijke benadering. Onze visie is dat dementie geen ziekte is. Wij willen ouderen met dementie zo plezierig mogelijk hun laatste fase van hun leven laten beleven", zegt Willem Holleman, algemeen directeur van Claris Zorggroep. "Het gaat om een huiselijke sfeer waar gekeken wordt wat mogelijk is. Als iemand om 11.00 uur een wijntje wil, dan moet dat kunnen."

Loacatiemanager Xandra van Gaal gaat het komend half jaar op de locatie in Bilthoven de klappen van zweep leren, om vervolgens een team samen te stellen voor Eindhoven. "Een team dat werkt met een hart voor de zorg. We gaan van iedere dag een mooie dag maken. We kijken niet naar wat niet kan, maar naar de mogelijkheden."

Eindhoven