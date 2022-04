De automobilist die eind maart inreed op een man op de Kleine Berg moet nog 90 dagen in de cel blijven. Hij wordt verdacht van poging moord, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

De Eindhovenaar (47) wordt nu verdacht van poging moord, waar het vorige week nog om poging doodslag ging. De raadkamer heeft besloten dat hij 90 dagen langer in de cel blijft voor onderzoek. Hij reed op 26 maart met hoge snelheid in tegengestelde richting op de Kleine Berg en probeerde een Vughtenaar van 39 jaar omver te rijden. Hij reed daarna met zijn Fiat 500 tegen de gevel van een kledingwinkel.

Beide mannen zijn die vrijdagnacht opgepakt. Ze zouden eerder die nacht ruzie hebben gehad op een parkeerplaats. De Eindhovenaar zei tegen de politie dat hij daar mishandeld was en daarom revanche wilde nemen.

Bewuste actie

Volgens getuigen was de bestuurder gewond toen hij uitstapte. Hij bloedde flink en was agressief. Hij zou geroepen hebben dat er iemand dood moest. Agenten hielden hem aan. De verdachte zou toegegeven hebben dat het om een bewuste actie ging.

Een voetganger heeft ternauwernood kunnen voorkomen dat hij omver werd gereden door een auto. Op een video die op sociale media circuleert, is te zien hoe een man vrijdagnacht rond 3.30 uur midden op de Kleine Berg loopt. Opeens zet de man een paar stappen opzij. Hij zet het daarna op een rennen als er vanuit de tegengestelde richting een auto op hoge snelheid op hem af komt gereden.

Sonmez Agri van de tegenover gelegen Grillroom Shoarma Aladin was aan het schoonmaken toen hij de gigantische klap hoorde. Hij was de eerste die poolshoogte ging nemen: "Die bestuurder stapte uit en had overal bloed, dat bleef maar naar beneden stromen op zijn shirt", vertelde de man aan deze site.

Eindhoven