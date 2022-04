Wie al uitkijkt naar de vrijdagmiddagborrel moet snel zijn. Drankverkopers van Gall & Gall in verschillende plaatsen in Brabant houden de deuren van hun winkels vrijdag 8 april de hele dag gesloten. Het is de volgende stap in het conflict met de slijterijketen over de lonen en behoud van hun zaterdagtoeslagen.

De medewerkers van Gall & Gall voeren al een maand lang actie. Voor de vierde keer sluiten ze hun winkels. Het gaat ditmaal om winkels in de steden Tilburg, Eindhoven, Hilvarenbeek en Oss. Ook buiten Brabant (Beek, Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Nijmegen) zijn winkels gesloten. In totaal gaat het om meer dan honderd filialen. Jethro Warbroek, bestuurder FNV Handel: 'En daarmee zijn we er nog niet, want volgende donderdag en vrijdag sluiten ze de tent twee dagen op rij.' De medewerkers van de winkels eisen een salaris dat meegroeit met de stijgende inflatie. Ook willen ze dat Gall & Gall afziet van het schrappen van de toeslag voor werken op zaterdag. Excuses aan de klanten De winkelmedewerkers hopen ondertussen op begrip van hun klanten. Op posters bij de winkels bieden zij hun excuses aan voor het ongemak. 'Wij zijn op dit moment gesloten. Niet omdat we jou niet willen helpen, maar omdat onze werkgever ons geen fatsoenlijk salaris biedt.' Ook vragen ze om steun. Klanten kunnen op post-its een boodschap achterlaten en deze aan de winkeldeur of -ruit plakken. Alexander van Stokkum, medewerker Gall & Gall: 'Wij vinden het ontzettend vervelend voor hen. Zij hebben hier ook niet om gevraagd. Maar we moéten wel doorgaan met onze acties. Anders blijft er straks niemand meer over om hen te helpen.' 1.800 werknemers Gall & Gall is een dochteronderneming van Ahold Delhaize. Voor de slijtersketen werken zo'n 1.800 mensen in circa 500 winkels, waarvan 300 eigen winkels en de rest franchise.