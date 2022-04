De Jonge Onderzoekers Eindhoven (DJOE) kunnen voortaan honderd keer scherper zien dan met een gewone microscoop. Ze kregen voor hun vijftigjarig bestaan een elektronenmicroscoop cadeau. De aanwinst is te bewonderen op de open dag op zondag 10 april.

Het pand waar ooit de eerste Philips Bedrijfsschool van start ging biedt onderdak aan de Eindhovense Computer Associatie. De rest van het gebouw is voor De Jonge Onderzoekers Eindhoven (DJOE).

In 1969 opgericht door Philips om drie jaar later zelfstandig verder te gaan als liefhebbers van techniek in de kelder van het Evoluon. Nu hebben ze aparte ruimten voor elektronica, informatica (met 3D-printers), een werkplaats voor hout en metaal, LEGO (met voorbereiding op de First LEGO League) en een science lab voor biologie en scheikunde.

Voorzitter Carel-Jan van Driel is enthousiast over de elektronenmicroscoop die ze kregen van Dekra, een landelijk instituut voor tests en certificering voor technische organisaties. "We waren gewend het oog van een vlieg te kunnen bestuderen. Nu zien we dat het niet een egaal zwart vlak is, maar dat het bestaat uit honderden cellen met haartjes erop."

Magnus (13) is met een groepje bezig energie op te wekken met waterstof. "Dat is oké", vindt coördinator Emile Verheijden, "maar dan wil ik wel meekijken." Na een paar handelingen die een leek doen denken aan een goocheltruc wordt het stil, waarna een lichtflits en een flinke knal het groepje doen juichen.

Dit is scheikunde voor gevorderden. Zover zullen de meeste tienjarigen nog niet zijn als ze zich op een zaterdagmiddag melden om een of twee keer gratis mee te lopen om te zien of het leuk is. Van Driel pakt een houten plankje waarop beginners zelf weerstanden en transistoren aan elkaar hebben gesoldeerd. "Zo leren ze solderen én verbindingen maken. Ook leggen we uit hoe elektrische stroom werkt."

Verheijden geniet van het enthousiasme van de tientallen jongens en ook drie meiden bij het knutselen, experimenteren, programmeren of uit elkaar halen van een desktop computer en van het weer opbouwen van een nieuwe. "Het is techniek in de brede zin en ik zie het als een mooie aanvulling op de lessen op school." Van Driel wijst er op dat studenten van de lerarenopleiding stage lopen bij de DJOE.

Zondag 10 april houden De Jonge Onderzoekers Eindhoven een open dag. Tussen 13.00 en 17.00 is iedereen welkom op de Frederiklaan 163, ingang achterom via de Lindenlaan. Zie ook djoe.nl.