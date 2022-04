Het aantal mensen in de regio dat met corona is opgenomen in het ziekenhuis daalt. Nu zijn dat er in totaal 84, een week terug waren dat er nog 113, en de week daarvoor 130.

Het MMC heeft nu 26 mensen met corona in huis, het Catharina 43, het Anna 3 en het Elkerliek 12. Om kwetsbare patiënten te beschermen, laten de ziekenhuizen nog niet alle coronaregels varen. De omikronvariant die nu de overhand heeft, kent bij de meeste mensen een mild ziekteverloop. De regering laat daarom de teugels vieren en wil corona voortaan meer behandelen als 'gewone' infectieziekte. De GGD Brabant Zuidsoost ziet het aantal mensen dat zich laat testen sterk afnemen en sluit de testlocatie in Eersel. De teststraten in Eindhoven en Helmond blijven wel open. Ondertussen blijft een ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. Zo kunnen mensen, ook na een mild verloop, langdurige covid oplopen. Volg Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven