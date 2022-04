Anti-islambeweging Pegida mag woensdagavond niet demonstreren bij de Al Fourqaan moskee in Eindhoven. Burgemeester John Jorritsma heeft dat besloten vanwege de vrees voor ongeregeldheden. Pegida krijgt wel toestemming om te demonstreren op het Stadhuisplein.

Vanwege het begin van de islamitische vastenmaand ramadan heeft Pegida demonstraties aangekondigd bij moskeeën op verschillende plaatsen in het land. Dinsdagavond wilde Pegida als eerste demonstreren bij een moskee in Schiedam maar ook dat werd verboden.

In Eindhoven verwacht de politie dat jongeren zich tegen de demonstranten zullen keren. De jongeren zullen volgens de politie niet accepteren dat Pegida weer met een provocerende demonstratie voor de deur van de moskee staat. Zelfs met de inzet van veel agenten zijn ongeregeldheden niet zeker te voorkomen, aldus de politie.

De burgemeester wijst in zijn besluit op een manifestatie van Pegida drie jaar geleden in Eindhoven die volledig escaleerde. Jongeren keerden zich toen midden in een woonwijk tegen de politie. "Die gebeurtenissen hebben diepe wonden hebben achtergelaten bij wijkbewoners", aldus Jorritsma.

Het bestuur van de moskee heeft de gemeente laten weten dat bezoekers er naar uitkijken om na twee jaar van corona weer als vanouds ramadan te beleven. Er worden woensdagavond veel moslims verwacht bij de moskee aan de Otterstraat.

Bij de moskee zijn eind vorige week al anti-islamitische spotprenten en spreuken bezorgd. De moskee voelt zich daardoor bedreigd.

"Ik ben van mening dat er een sfeer van provocatie en confrontatie rondom uw demonstratie hangt. Dit draagt bij aan de vrees voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden. De aard en inhoud van uw manifestatie leidt tot veel onbegrip en weerstand binnen de geloofsgemeenschap en de wijk", schrijft de burgemeester aan Pegida.

Pegida rekende op 25 deelnemers aan de demonstratie in Eindhoven. Of de organisatie genoegen neemt met het besluit van de burgemeester is twijfelachtig. In Schiedam dreigt Pegida dinsdagavond zonder toestemming op een onaangekondigde plek te gaan demonstreren.