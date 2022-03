Het benefietconcert in Muziekgebouw Eindhoven voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne heeft 30.000 euro opgebracht. Het bedrag gaat naar Giro555 van de samenwerkende hulporganisaties.

De benefiet met de naam Oekraïne Concert for Peace vond zaterdag plaats in de uitverkochte grote zaal van het Muziekgebouw. Op het podium stonden pianiste Iris Hond, de zangeressen Kovacs en Edsilia Rombley, trompettist Eric Vloeimans en cabaretier Theo Maassen. De presentatie was in handen van de Eindhovense acteur Mike Weerts.

Bezoekers konden onder meer via een QR-code op hun toegangskaarten een bedrag doneren.