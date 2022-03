Basisschool 't Slingertouw in de Eindhovense wijk Meerhoven heeft met een sponsorloop maar liefst 49.375 euro bijeengebracht voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Het eindbedrag is maandagmiddag bekendgemaakt. De school met twee locaties in Grasland en Waterrijk hield de sponsorloop op 16 maart. Kinderen konden zich door familie, vrienden en kennissen per gelopen rondje of voor een vast bedrag laten sponsoren. De opbrengst gaat naar Giro555 van de gezamenlijke hulporganisaties.

Op de website van Giro555 kunnen scholen, organisaties, bedrijven en particulieren hun eigen 'collectebussen' neerzetten. 't Slingertouw haalde met grote voorsprong het meest geld binnen.

Idee voor actie kwam van de kinderen

"Maar het is geen wedstrijd", benadrukt Ruud Polman, adjunct-directeur van de locatie Grasland. "Het gaat niet om de hoeveelheid geld. Wij willen onze kinderen meegeven dat ze wereldburgers zijn. Je moet helpen waar je kunt. Het draait in het leven niet alleen om jouw school en de wijk."

De grote betrokkenheid van iedereen heeft gezorgd voor het indrukwekkende bedrag, denkt Polman. "Iedereen is er helemaal voor gegaan. Wat ook meespeelt: met ruim 930 leerlingen vormen we een heel grote school."

Het idee om een actie op te zetten kwam van de kinderen. "Het nieuws over de oorlog komt natuurlijk ook de school binnen. Vooral in de hogere groepen hebben we er aandacht aan besteed. We richtten ons verhaal vooral op humanitaire hulp, met name voor de vele mensen die uit Oekraïne vluchten."