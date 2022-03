Een man is zaterdagavond op 't Eindje in Eindhoven gewond aangetroffen.

Voorbijgangers zagen de bloedende man en schakelden rond 23.45 uur de politie in. De man had meerdere steekwonden die hij naar eigen zeggen bij een conflict eerder op de avond heeft opgelopen. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek.