Team Lekker Belangrijk heeft vrijdagavond in haar voormalige kerstkringloopwinkel in winkelcentrum WoensXL in totaal 30.000 euro uitgedeeld aan organisaties die zich inzetten voor mensen met kanker.

Er werden cheques uitgereikt aan Inloophuis De Eik (10.000 euro), Stichting Wensambulance Brabant (10.000 euro), Run4Kika (2000 euro) en Alpe d'HuZes (8000 euro). Hoewel de kerstkringloop ook afgelopen december door coronamaatregelen voortijdig de deuren moest sluiten, zijn met de opbrengst alle eerder behaalde records gesneuveld. Team Lekker Belangrijk begon tien jaar geleden met het inzamelen van geld voor goede doelen. Dat begon toen met workshops bloemstukjes maken, maar dat ging bijna aan het succes ten onder. Bij gebrek aan bloemisten zijn de vrijwilligers van Team Lekker Belangrijk vier jaar geleden overgestapt op de verkoop van kerstspullen. Deze werden van begin november tot een week voor Kerst verkocht in het voormalige pand van Zeeman in winkelcentrum WoensXL.