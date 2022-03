Een man is vrijdagavond na een achtervolging in Eindhoven op de Leenderweg door een politiehond gegrepen en aangehouden. De bestuurder van een Belgische auto negeerde een stopteken en reed volgens de politie hard door de stad. De man wordt verdacht van diefstal en heling.

Onderweg raakte de automobilist de voertuigen van andere weggebruikers. Daardoor liep de wagen van de man schade op, waarna de auto werd stilgezet op de Leenderweg. Daar ging de verdachte te voet verder en zocht hij een verstopplek.

Een politiehond wist de man uiteindelijk op te sporen: hij hield zich verborgen in een struik. De man werd door de hond gepakt toen hij niet meewerkte aan zijn aanhouding. Zijn auto is door de politie in beslag genomen. De wagen werd door een takelbedrijf afgevoerd.

De politie doet samen met collega's uit België onderzoek naar de diefstal en heling waar de man van wordt verdacht.