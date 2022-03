Een jongen is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden in het centrum van Eindhoven. Hij gedroeg zich verdacht tussen geparkeerde fietsen en scooters en bleek ook inbrekersgereedschap op zak te hebben. Dat meldt de politie.

Een melding van een oplettende burger liet bij de politie de alarmbellen afgaan. De jongen zou zich verdacht hebben gedragen tussen geparkeerde fietsen en scooters in het Eindhovense centrum. De politie controleerde in de nabije omgeving een vluchtauto met daarin drie personen. De bijrijder had een hamer tussen zijn voeten liggen en op de achterbank lagen werkhandschoenen. De politie onderzocht daarom het voertuig verder. In de tas van de bijrijder vond de politie meer inbrekerswerktuig. Reden genoeg voor de politie om de jongen, ook na zijn verklaring, aan te houden en in te sluiten. Hij zal naast een strafrechtelijk proces-verbaal ook bestuursrechtelijk worden aangeschreven door de gemeente Eindhoven.