Bij een schoorsteenbrand aan de Cyclamenstraat in Eindhoven raakte dinsdagmiddag een bewoner gewond. In een ambulance is de bewoner behandeld aan zijn brandwonden.

Rond 13.20 uur ontving de brandweer een melding van de schoorsteenbrand. Om de brand te blussen kwam de brandweer met twee blusvoertuigen en een hoogwerker naar de Cyclamenstraat. Even na 14.00 uur was de brand onder controle. Door de schoorsteenbrand hing er veel rook in het huis en raakte de woning beschadigd. Een bedrijf werd opgeroepen om schadebeperkende maatregelen te nemen. Hoe het met de bewoner gaat en hoe hij brandwonden heeft opgelopen is niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.