De Amerikaanse bluesgitarist en -zanger Robert Cray komt op vrijdag 22 juli met zijn band naar Eindhoven. Cray speelt die avond in de Effenaar.

De 69-jarige bluesman had in 1987 een wereldhit met Right next door (Because of me). Andere bekende songs zijn Smoking Gun en Don't be afraid of the Dark. Twee jaar geleden bracht Cray nog een nieuw album uit: That's what I heard.

Het is niet het eerste optreden dat Robert Cray in Eindhoven geeft. Tien jaar geleden stond hij ook al eens op de planken bij de Effenaar. Het concert is georganiseerd in samenwerking met Muziekgebouw Eindhoven. De entree bedraagt 37 euro.