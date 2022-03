De politie heeft vrijdagmiddag een twintigjarige Eindhovenaar aangehouden die met een gestolen bankpas vijfhonderd euro had gepind in Tilburg. Hij had de pas even daarvoor met een babbeltruc afgenomen van een bejaarde man. Het geld is door de politie in beslag genomen.

De aangehouden man gedroeg zich volgens een wijkagent verdacht op het Louis Bouwmeesterplein in Tilburg, waarna hij besloot de man te controleren. Een politieagent die op dat moment geen dienst had, had de verdachte ook in de gaten: de man pinde een bedrag op een verdachte manier. Bij de controle bleek het gepinde bedrag vijfhonderd euro te zijn, in briefjes van vijftig. De bankpas stond niet op de naam van de verdachte, maar op die van een oudere Tilburger. Hierop werd de man aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Later bleek de verdachte ook nog gezocht te worden voor pinpasfraude in Eindhoven. De man is op het politiebureau verhoord en is zondag vrijgelaten. Hij mag de resultaten van het politieonderzoek naar de fraudezaken thuis afwachten.