Aan het Dirigentplein in Eindhoven is zaterdagavond omstreeks 19.10 uur een gewapende overval op een supermarkt gepleegd. De politie zocht met spoed naar de dader in de omgeving van het plein, maar daar werd hij niet aangetroffen.

Een kassamedewerker maakte de melding. De overvaller heeft een greep in de kassa gedaan en is er daarna met een nog onbekende buit vandoor gegaan. Hij dreigde met een mes. De politie kwam snel naar de supermarkt en is op zoek naar de dader. Er zijn geen gewonden gevallen. Agenten hebben medewerkers verhoord. Er is nog geen zicht op de dader, aldus de politie.