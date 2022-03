Bij een woningbrand in de Mecklenburgstraat in Eindhoven is donderdagochtend een kat om het leven gekomen.

De brand brak rond 08.35 uur uit. Volgens een woordvoerder van de politie ontstond het vuur in de keuken. De bewoner zou niet thuis zijn geweest op het moment dat de brand uitbrak. Omstanders schakelden de brandweer in omdat er rook uit de woning kwam en de ramen zwart zagen van de roet.

Volgens buurtbewoners zouden er twee katten in de woning thuishoren. Een van de diertjes is dood teruggevonden in het huis. Het is niet bekend of de andere kat nog in leven is.