Een 33-jarige man uit Eindhoven is woensdag in de rechtbank van Den Bosch veroordeeld voor seksueel misbruik van twee zevenjarige meisjes. Ook krijgt de man straf voor het bezitten van kinderporno, een verboden vuurwapen en munitie. De Eindhovenaar moet vijf jaar de gevangenis in.

De meisjes werden in januari 2021 misbruikt toen ze ging spelen bij de dochter van de verdachte ging spelen. Hij stuurde zijn dochter en haar zus naar boven om te gaan douchen, en misbruikte de zevenjarige seksueel toen ze samen in de woonkamer overbleven.

Het tweede slachtoffer is een andere vriendin van de dochter van de Eindhovenaar. Tijdens een logeerpartij sloot hij het meisje op in de keuken door de tussendeur op slot te doen. Daarna werd ook zij door de man misbruikt. Na zijn aanhouding vond de politie ook kinderporno van andere jonge meisjes. In het huis van de man lagen verder een verboden gaspistool en munitie verstopt in een kluis.

In de rechtbank ontkende de Eindhovenaar dat hij het misbruik had gepleegd: de meisjes zouden de seksuele handelingen hebben verzonnen. Omdat de jonge slachtoffers op verschillende momenten spontaan over het misbruik begonnen, vond de rechter hun verhaal geloofwaardig.

Meisjes deelden details

"Het ene meisje vertelde spontaan over het misbruik tegenover haar tante en het andere meisje begon erover toen ze met haar moeder een puzzel aan het maken was", beschrijft de rechtbank in een verklaring. Ook deelden de meisjes details over het misbruik waar zevenjarigen meestal niet van kunnen weten.

De man zocht op internet naar sporen van seksueel misbruik en hij was benieuwd naar de pakkans van een verdachte, blijkt uit onderzoek.

Van een mogelijk derde geval van misbruik werd de Eindhovenaar vrijgesproken. Het meisje zou in haar slaap zijn misbruikt. Volgens de rechtbank verklaarde zij echter 'wisselend en weinig specifiek'. Wel zijn ook van dit meisje seksueel getinte foto's op de telefoon van de man gevonden.

Na de celstraf kan de man in de gaten worden gehouden en behandelingen krijgen. Ook moet de veroordeelde de misbruikte meisjes een schadevergoeding betalen. De slachtoffers krijgen in totaal 12.000 euro.