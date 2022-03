Een auto aan de Schatzenburg in Eindhoven is dinsdag vlak voor middernacht in vlammen opgegaan. Voor de brandende auto werd een brandende jerrycan aangetroffen.

Rond 23.58 uur vertrokken de hulpdiensten richting de woonwijk. Daar werd het voertuig al omringd door vlammen. Een meter of 50 verderop vond de brandweer een jerrycan die in brand stond. Deze is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De auto is volledig uitgebrand, het is niet bekend wat de oorzaak is van de brand.