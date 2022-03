Opnieuw is iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in het Eindhovense Philips van Lenneppark. Het gaat om een zestienjarige Veldhovenaar. Het slachtoffer, een veertienjarige jongen, werd in oktober vorig jaar beroofd en gestoken met een mes.

De veertienjarige had online met een aantal anderen afgesproken om te gaan chillen in het park. Eenmaal op die plek werd het slachtoffer gedwongen om zijn jas en muts af te geven en werd hij gestoken. De jongen kon vluchten en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brute beroving waren vier daders betrokken. Kort na het incident werd al eene jongen uit Veldhoven gearresteerd vanwege de zaak. De tweede verdachte, eene Helmonder, is in februari opgepakt. Of een van de arrestanten het mes heeft gebruikt, moet onderzoek uitwijzen. De politie is nog op zoek naar de vierde verdachte.