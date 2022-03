De wolf die op 17 januari werd doodgereden op de A67 was een welp uit een roedel in België. Het was een ongeveer negen maanden oud mannetje, dat op zoek was gegaan naar een eigen territorium, zegt BIJ12, het bureau dat voor de provincies de wolvenzaken regelt.

Rijkswaterstaat kreeg destijds een tip over een dode vos bij knooppunt Ekenrooi bij Eindhoven, maar het bleek dus een dode wolf te zijn. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht heeft DNA-onderzoek gedaan. De Wageningen Universiteit deed onderzoek naar onder meer leeftijd, conditie en maaginhoud. Zo kon vastgesteld worden dat de jonge wolf uit de roedel bij Hechtel-Eksel in België kwam. In heel West-Europa worden de bewegingen van wolven bijgehouden. Het was de zevende keer dat er een wolf werd doodgereden sinds het beschermde dier in 2019 in Nederland terugkeerde.