De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 14, 15 en 16 maart kun je stemmen op wie er in de Eindhovense raad moet komen. Check hieronder waar je je stem kunt uitbrengen.

Maandag 14 en dinsdag 15 maart is een beperkt aantal stembureaus van 7.30 uur tot 21.00 uur open. Woensdag 16 maart zijn alle stembureaus in Eindhoven van 7.30 uur tot 21.00 uur geopend. Hier zie je welk stemlokaal bij jou in de buurt is. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke handicap. Hieronder een overzicht van alle plekken waar je kunt stemmen.

Maandag 14 maart

Stadhuis: Stadhuisplein 1

Wijkcentrum De Mortel: Savoiepad 14

Wijkcentrum 't Trefpunt: Belgiëplein 20

Gemeenschapshuis De Uitwijk: Generaal Pattonlaan 124

Eckartcollege: Damocleslaan 3

Kantine Sporthal de Toeloop: Jozek Israëlslaan 2 K

Wijkcentrum 't Akkertje: Heezerweg 452 A

Wijkcentrum de Dommel: Bennekelstraat 131

Wijkgebouw 't Slot: Kastelenplein 167

De Hangar: Meerbos 4

Dinsdag 15 maart

Woensdag 16 maart