Middenin een keurige Eindhovense woonwijk stuitte de brandweer bij het blussen van een garagebrand donderdagmorgen op een opslag van minstens 15 vaten waarin mogelijk grondstoffen voor drugs zaten. Dat was in de Carel Willinkstraat in het stadsdeel Stratum.

De brandmelding was om 8 minuten na middernacht. De bewoner van het pand werd meegenomen door de ambulance. Waarschijnlijk ademde hij rook in. Of de bewoner zich in de garage of in de woning bevond, is niet duidelijk. Ook de woning stond vol rook.

In de Carel Willinkstraat wisselen woningen en garages elkaar af. De woning van de buren staat dus tegen de garage aan. De buren moesten hun woning verlaten. Na 1,5 uur en nadat de woning flink ontlucht was, konden ze weer terug.

Het was een lastige brand om onder controle te krijgen. Twee keer binnen 1,5 uur laaide het vuur weer op. Toen de brandweer een ruimte achter de garage kon binnengaan, bleken daar ook nog verdachte vaten te staan. Na 2 uur was alles onder controle.

Vannacht kon nog niet met zekerheid gezegd worden om wat voor soort stoffen het gaat. Dat moet onderzoek door de Landelijke Faciliteit Ondersteuning en Ontmanteling van de politie uitwijzen. Mensen van die afdeling werden deze nacht meteen opgeroepen.

Of zich ook een drugslab op het adres bevindt, is ook nog niet duidelijk. En of de inhoud van de vaten mogelijk grondstoffen voor drugsproductie of afval daarvan bevatten is evenmin vastgesteld. Wel houdt de brandweer er rekening mee dat het bluswater chemicaliën bevat, doordat het vermengd is geraakt met de inhoud van de vaten.

Toen het bluswater over de straat begon te lopen werd dat door de brandweer ingedamd met zand. Mensen van de gemeente komen in de nacht van woensdag op donderdag nog beoordelen of en hoe de straat verder gereinigd moet worden.