Zes helikopters van de Engelse luchtmacht hebben woensdagmiddag een korte tussenstop gemaakt op Vliegbasis Eindhoven.

De heli's, twee Chinook transporttoestellen en vier Apaches, landden rond 12.00 uur in Eindhoven. Volgens een woordvoerder van de vliegbasis waren de militaire heli's onderweg naar Duitsland en maakten ze hier een tussenlanding om kerosine bij te kunnen tanken.

Wat hun eindbestemming was en of de militaire inzet te maken heeft met de spanningen in Oekraïne, kon de woordvoerder niet zeggen.