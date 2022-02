Bij de Karpendonkse Plas in Eindhoven vindt in het hemelvaartweekend, van 26 tot en met 29 mei, voor de vijftigste keer het concours hippique plaats.

CSI Eindhoven, zoals het evenement sinds een aantal jaren heet, werd voor het laatst in 2019 gehouden. Daarna sloeg corona toe. "De reacties zijn fantastisch en het is superfijn om de blik weer vooruit te hebben", reageert voorzitter Peter Slaats enthousiast.

"Na twee jaar onzekerheid zijn wij weer volop bezig met plannen maken. Alle betrokkenen zijn ongelooflijk positief, iedereen heeft er zin in. Het programma zal in grote lijnen gelijk zijn aan zoals iedereen CSI Eindhoven kent en natuurlijk hopen wij dat publiek in groten getale aanwezig mag zijn."

CSI Eindhoven viert volgend jaar zijn 75 jaar bestaan. Dit jaar vindt het evenement voor de 50ste keer plaats bij de Karpendonkse Plas in Tongelre.