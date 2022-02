Twee brandweerwagens en een hoogwerker zijn maandagochtend nodig geweest om een brand in een garagebox onder controle te krijgen op de Willem van Konijnenburglaan. Die woedde vlakbij een tankstation.

De brand brak iets voor tienen uit in de garagebox bij tankstation Tamoil. De brandweer zegt het vuur relatief snel onder controle te hebben gekregen. Er is veel schade aan de opslag. Er stonden allerlei spullen, waaronder geluidsapparatuur. Over de oorzaak is nog niks bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.