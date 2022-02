Een man heeft zaterdagavond met een steekwapen een overval gepleegd op de Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat in Eindhoven. Dat meldt de politie. De overvaller is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan en werd door de politie in de omgeving gezocht.

De overval werd rond 18.35 uur in de supermarkt gepleegd, waarna de dader vluchtte in de richting van de Dr. Cuyperslaan. Politieagenten waren ter plaatse om onderzoek te doen naar de overval en betrokkenen op te vangen. Volgens een woordvoerder zochten agenten in de omgeving naar de overvaller.

Bij de overval raakte niemand gewond. De politie heeft een signalement verspreid van de gezochte man. Ook is er er een Burgernet-melding uitgegaan.

Het is niet de eerste keer dat de Plus in de Woenselsestraat wordt overvallen. In 2019 werd eene verdachte opgepakt voor een poging om dezelfde supermarkt te overvallen. Een jaar eerder slaagde een andere overvaller er wel in de supermarkt te bestelen. De man bedreigde een van de medewerkers van de servicebalie met een voorwerp dat op een wapen leek en ging er met geld uit de kassa vandoor.

Eerder in 2018 werd het stadsdeel Woensel geteisterd door een reeks overvallen, waarvan ook de Plus-supermarkt het slachtoffer werd. Een medewerkster van de winkel werd bedreigd met een-op-een vuurwapen lijkend voorwerp. De dader ging er daarna te voet vandoor.