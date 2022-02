Een tweede verdachte in de zaak van een overval op een hoogbejaarde man in Eindhoven is opgepakt, meldt de politie donderdag. De verdachte is een 47-jarige Eindhovenaar. De eerste verdachte, een 39-jarige man uit Eindhoven, werd kort na de overval al gearresteerd.

De 47-jarige verdachte moet vrijdag bij de rechter-commissaris komen. Twee mannen werkten op 9 februari een hoogbejaarde man naar de grond in zijn woning aan de Antwerpenlaan. De daders haalden het huis overhoop en sloegen vervolgens op de vlucht in de auto van het slachtoffer. De bewoner raakte lichtgewond aan zijn hand, zo liet de politie kort na de overval weten. De verwondingen vielen dusdanig mee dat er geen ambulance hoefde te komen.