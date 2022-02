Een automobilist is zaterdagavond in Eindhoven hard tegen een boom gereden, waardoor deze in twee stukken is gebroken. Dat gebeurde op de Meerhovenseweg. Eén van de inzittenden raakte gewond door de klap en is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder botste rond 23.55 uur tegen de boom, waarna de brandweer de stam van de auto af moest halen. Daarvoor moest de boom in stukken worden gezaagd. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig weggesleept. Tijdens het wegslepen en opruimen van de weg was de Meerhovenseweg afgesloten.