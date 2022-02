De gemeente Eindhoven gaat kijken naar mogelijkheden om het grote aantal boetes bij betaald parkeren te verminderen. Verschillende inwoners klagen hierover.

In steeds meer wijken rondom het centrum van de stad vragen bewoners om invoering van betaald parkeren. Zelf betalen ze 45 euro per jaar voor een vergunning en omdat veel langparkeerders hun straat mijden, vinden ze weer vaker een plaats voor hun voordeur. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd.

Maar er gloort hoop. De gemeente laat via een woordvoerder weten dat het verlengen van de parkeervergunningen meestal goed verloopt, "maar we zien in de praktijk toch facetten die beter kunnen". Samen met een aantal betrokken bewoners gaan ambtenaren bekijken waar "met oog voor de menselijke maat" verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Automatisch verlengen is voor de gemeente een belasting op jaarbasis en er zijn vaak mutaties, zoals een verhuizing, andere auto of juist geen auto meer, aldus de woordvoerder. Ook wethouder Monique List laat het Eindhovens Dagblad weten dat ze de procedures nader wil bekijken. Zoals de herinnering voor het verlengen van de vergunning, via mail én brief, die de bewoonster van de Strijpsestraat beide niet ontvangen zou hebben.