Nog even en dan wordt Eindhoven weer omgetoverd tot Lampegat. We hebben carnaval al één jaar gemist. Ook dit jaar zal het feest er helaas anders uitzien.

van zaterdag 26 februari tot en met dinsdag 1 maart is het carnaval in Lampegat.

Dit jaar is er weer geen grote optocht. Daar werd in januari al een streep door gezet. Ook de grote feesten als het carnavalsbal en de festiviteiten rondom de Stadsprins zijn afgelast. Hoe carnaval verder wordt ingevuld dit jaar, is nog onduidelijk. De cafés zijn voor nu nog tot 22.00 uur open.

Optocht

Vanwege de coronamaatregelen gaat de carnavalsoptocht in Eindhoven niet door. "We werken volgens het afpelprincipe", legde Ivo Soetens, voorzitter van de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (SFEC), uit aan Omroep Brabant. "We proberen nog wel iets te organiseren, maar pellen richting carnaval langzaam de activiteiten af die echt niet door kunnen gaan vanwege de hoge besmettingsgraad."

Wat nog wel doorgaat tijdens carnaval is nu nog onduidelijk. Voorlopig staan er nog geen feestjes op de planning.