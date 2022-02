Een fietser raakte dinsdagochtend zwaargewond bij een ongeluk op de Boschdijk in Eindhoven. Met een ambulance is het slachtoffer naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Rond 8.00 uur vond het ongeval plaats op de kruising van de Pastoor Petersstraat met de Roosje Vosstraat en de Boschdijk. Een auto kwam vanuit de Pastoor Petersstraat gereden en wilde via Boschdijk links afslaan in de richting van het centrum. Daar botste het voertuig op de fietser die op dat moment de weg overstak. Politie en ambulance kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter landde bij het Beursgebouw. Met de ambulance is het slachtoffer naar Tilburg vervoerd. Onderzoek Er is flinke schade aan de auto. De automobilist ging mee naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Eén getuige zag het ongeval gebeuren en de politie zoekt naar meerdere getuigen. De verkeersongevallendienst (VOA) doet onderzoek naar het ongeval. De politie heeft de weg voor het overige verkeer deels afgesloten. Richting het centrum is één rijstrook beschikbaar.