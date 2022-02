De Koninklijke Marechaussee heeft op zaterdag 5 februari 2022 op Eindhoven Airport een 42-jarige man uit Spanje aangehouden voor drugssmokkel. Hij vervoerde tientallen bolletjes met mogelijk cocaïne in zijn lichaam. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee.

De 'bolletjesslikker' wilde vanaf Eindhoven Airport naar huis vliegen. Tijdens een controle door een burgerteam van de Koninklijke Marechaussee werd vermoed dat de man mogelijk drugs in zijn lichaam had.

De man is op het vliegveld van Eindhoven aangehouden en voor verdere controle naar Schiphol Airport in Amsterdam gebracht. Uit het onderzoek bleek dat de Spanjaard tientallen bollen met vermoedelijk cocaïne in zijn lichaam had.

Op Schiphol is de man is aangehouden en hij wordt dinsdag voor de rechter-commissaris geleid. Het onderzoek wordt gedaan door de Koninklijke Marechaussee in Eindhoven onder leiding van het Openbaar Ministerie Den Bosch.