Liggend luisteren geeft een andere dimensie aan het luisteren naar muziek. Wie dat wil ervaren kan terecht in Domusdela in Eindhoven, waar pianist en componist Jacco Wynia donderdag 10 februari zijn 'neoklassieke' muziek zal spelen. Lay down & listen!

Ooit gedaan, matje meegenomen, dekentje, kussentje en in de concertzaal onder de vleugel gaan liggen? Vast niet. Maar het kan, het mag, het wordt zelfs aanbevolen. Waarom niet gewoon op een stoel gaan zitten? Omdat liggend luisteren een diepere beleving geeft van muziek, rust biedt en een aangenaam verlies van tijdsbesef. Pianist Jeroen van Veen, bedenker van het concept Ligconcert, ervaart het als uitvoerend musicus zelf ook nog steeds. "Na negentig minuten kom ik tot de ontdekking dat de tijd al om is."

Wie Jeroen van Veen zegt, zegt Ludovico Einaudi, Philip Glass, Yann Tiersen en Simeon Ten Holt (Canto Ostinato). Ze schreven muziek om op weg te drijven, meditatief, minimaal, repeterend, zonder grote uitschieters in volume of tempowisselingen.

Beetje saai dus? "Juist niet", zegt Van Veen (1974), die deze vraag wel vaker krijgt. "De setting waarin ik speel haalt rust en stilte in de muziek naar boven, en daar is in deze snelle tijd veel behoefte aan."

Vijftien jaar geleden ging er bij concertpianist Van Veen iets kriebelen. Het ging voor de wind met zijn carrière, hij speelde als solist en met zijn broer Maarten vormde hij een veelgevraagd pianoduo. Maar: "Ik miste iets. Ik speel, mensen gaan zitten en komen luisteren zonder er zelf iets voor te hoeven doen, het was mij teveel eenrichtingsverkeer. Mijn ogen werden geopend toen NS mij vroeg om mee te doen aan een proef om meer beleving in de stations te brengen met het plaatsen van een piano. Ik zag wat dat met reizigers deed, dat ze zelf gingen spelen, dat de muziek iets doorbrák op dat moment."

Lijfelijke ervaring

Als kind ging hij wel eens onder vleugel liggen terwijl zijn moeder speelde. Hij herinnert zich de lijfelijke ervaring, de ontspanning die uit ging van het liggend luisteren. Uit de combinatie van ervaringen is het concept Ligconcert ontstaan, een fenomeen dat nu algemeen goed is geworden. De naam Ligconcert is beschermd. "Ik kan natuurlijk niemand verbieden om het woord te gebruiken, maar het concept werd zo één op één gekopieerd dat ik enige naamsbescherming nodig vond."

Vond Van Veen zijn toegevoegde waarde als concertpianist maar matig, met de ligconcerten geeft hij zijn publiek iets mee. "Ik ga voor mooie, tonale klassieke muziek, voor muzikale schoonheid. En het fijne is dat ik met de ligconcerten zoveel jongeren bereik. Ze komen binnen op Einaudi, gaan andere mooie muziek beluisteren, en komen via Bach bij Bruckner uit."

Van Veen maakte meer dan tweehonderd (!) cd's en heeft voor een klassiek geschoold musicus onwaarschijnlijk veel volgers op Facebook (80 duizend likes) en Spotify (200 duizend per maand). Het liefst houdt hij zijn ligconcerten in industriële ruimtes, zoals de LocHal in Tilburg, de Werkspoorkathedraal in Utrecht of het Klokgebouw in Eindhoven.

De meeste concerten doet hij in z'n eentje, alleen Canto Ostinato gaat ook met twee of vier pianisten. "Bij het XXL ligconcert, dat drie uur duurt, ga ik nu experimenteren met andere musici, als verrassing; met organist Aart Bergwerff werkte ik al samen in de Rotterdamse Laurenskerk, ook bandoneonist Carel Kraaijenhof en cellist Joachim Eijlander gaan meedoen." Er zit nog steeds groei in het concept Ligconcert.

"In Kootwijk combineren we het concert met een door boswachters begeleidde wandeling over de Veluwe, in de Koepelgevangenis in Arnhem met een rondleiding door het gebouw. Het maakt me blij als ik zie hoeveel jonge mensen genieten van mijn muziek en hoe enthousiast zij hun ervaringen delen. Zo wordt muziek niet alleen geconsumeerd, maar vooral belééfd. En beleving blijft hangen."

Ligconcert met pianist Jacco Wynia in Domusdela Eindhoven, donderdag 10 februari om 20.15