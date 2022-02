Drie hoofdrolspelers van de André Hazes-musical 'Hij Gelooft in Mij' zijn positief getest op het coronavirus. De landelijke galapremière in Carré van vandaag is afgelast. Of de eerste van de zeven voorstellingen vanaf dinsdag in het Parktheater in Eindhoven door kunnen gaan, is nog niet zeker.

Naast acteurs Martijn Fischer (André Hazes) en Annick Boer (moeder van Rachel Hazes ) is ook Roosmarijn Luyten (Rachel Hazes) positief getest. De acteurs zitten in quarantaine. De musical van Stage Entertainment, die tussen dinsdag 8 februari en zondag 13 februari zeven keer staat gepland in de grote zaal van het Parktheater in Eindhoven, gaat over het leven van André Hazes (1951-2004), beleefd door de ogen van zijn vrouw Rachel. Oud-Veldhovenaar Rutger de Bekker speelt Rachels vader Jan, Mark Kraan speelt Tim Griek, muziekproducent en vriend van Hazes. De musical trok tussen 2012 tot 2015 al 700.000 bezoekers naar de theaters, met naast Fischer destijds een andere cast. In 2021 zou de musical hervat worden, omdat de volkszanger in dit jaar zeventig zou zijn geworden. vanwege de coronamaatregelen werd dit een jaar later.