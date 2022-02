Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht na een ongeval waarbij twee wagens betrokken waren.

Dat gebeurde op de kruising Hoogstraat met de Edenstraat rond 21.50 uur. De kruising werd na het ongeluk afgesloten voor verkeer.

Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Ook over de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend.