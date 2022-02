Als je je in Eindhoven inschrijft voor een sociale huurwoning, moet je in Eindhoven gemiddeld zeven jaar wachten voordat je aan de beurt bent. Daar wil de gemeente iets aan doen, samen met de Eindhovense woningcorporaties: Samen met Eindhovense woningcorporaties Thuis, Wooninc, Woonbedrijf en Trudo, slaan ze de handen in een.

Het doel is om in vijf jaar 4.074 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Dat zijn er ongeveer zeshonderd per jaar!

Zeshonderd woningen per jaar is helaas nog te weinig om iedereen op te vangen, meldt het ED. Meer is volgens de gemeente niet haalbaar.

Senioren

In het plan van de gemeente Eindhoven en de woningcorporaties is veel ruimte voor woningzoekers op leeftijd. Senioren die nu nog een gezinswoning hebben, krijgen voorrang op een seniorenwoning. Daardoor is er meer ruimte voor families die een groter huis zoeken, legt de gemeente uit in het persbericht.

Er wordt flink gebouwd in Eindhoven.

Daarnaast is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo worden meer gasloze sociale huurwoningen gebouwd. De corporaties renoveren ook de oudere woningen om ze een beetje groener te maken.

Wanneer de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen begint en waar ze komen te staan, is nog niet bekend.