Brabantse bedrijven besteden net als in de voorbije jaren het meest aan research en development (R&D). Ruim 30 procent van alle private uitgaven op het gebied van R&D komt op rekening van bedrijven uit de provincie Noord-Brabant. Dat meldt het CBS.

De private partijen uit de provincie gaven in een jaar bijna vier miljard euro uit om nieuwe producten te ontwikkelen, prototypes uit te werken of (wetenschappelijke) kennis te vergaren.

Van alle uitgaven in de provincie werd maar liefst 3 miljard uitgegeven door bedrijven uit de regio Eindhoven. De provincie Noord-Holland volgt na Noord-Brabant volgt op plaats twee, daar werd zo'n twee miljard euro aan deze materie uitgegeven.

Op landelijk niveau heeft het CBS ook de cijfers over 2020 uitgerekend. Daarin zijn ook R&D-uitgaven van bijvoorbeeld universiteiten meegenomen. Niet eerder gaven bedrijven, instellingen en universiteiten zo veel geld uit aan onderzoek en ontwikkeling als vorig jaar. In totaal ging het om 18,4 miljard euro, zo'n 4 procent meer dan in 2017.