De vrouw die dinsdagmiddag overleed na een steekpartij in Valkenswaard is een 33-jarige vrouw uit Eindhoven. Politie vermoedt dat zij om het leven is gebracht na een heftige ruzie met een man. Het stel huurde een kamer in de bed en breakfast.

De politie kreeg dinsdag een alarmerend telefoontje over een heftig ruzie die bij de b&b plaatsvond. Agenten die zich naar het adres op de Maastrichterweg in Valkenswaard snelden, troffen daar vervolgens een vrouw zwaargewond aan. Zij bleek te zijn neergestoken. Helaas konden ook medewerkers van de ambulance niets meer voor haar betekenen; zij was overleden.

De politie hield een man (46) uit Eindhoven aan, die samen met de omgekomen vrouw huurde hij een kamer in de b&b. Bij de steekpartij raakte ook de eigenaresse (56) gewond, ze liep onder andere een snijwond op en had hoofdletsel. Zij werd voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis, maar hoefde daar gelukkig niet te blijven.

De politie deed dinsdag de hele dag uitgebreid onderzoek op en rond de b&b aan de Maastrichterweg. Experts van de forensische opsporing leken zich daarbij onder andere te richten op het terras achter de woning en een appartement op de eerste verdieping. Dat zou de plek zijn geweest die het stel huurde. Volgens omwonenden zouden zij daar al een paar maanden verblijven.

Over de achtergronden van de steekpartij doet de politie op dit moment geen uitspraken. 'Er wordt nog onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd en onder welke omstandigheden de vrouw om het leven is gekomen', schrijft de politie in een persbericht. De aangehouden man zit vast op het politiebureau waar hij onder andere zal worden verhoord.

De eigenaresse begon in de zomer van 2020 met haar b&b en verhuurt twee tweekamerappartementen. De meeste gasten blijven een nacht, een weekend of een midweekje. Het stel, dat volgens de politie ingeschreven staat in Eindhoven, zou al een paar maanden in de kamer hebben gelogeerd. Het appartement had een eigen keukentjes en een overdekt terras.