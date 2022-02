Een groene stad met een kaal centrum en dat moet anders. Tien plekken in de binnenstad wil de gemeente drastisch gaan vergroenen.

"Toen ik er zeventien jaar geleden begon als ondernemer, lagen de plannen voor een nieuw Wilhelminaplein al klaar". Bas Strijbosch, eigenaar van restaurant 1910, wil maar zeggen dat het tijd wordt dat het plein op de schop gaat. Tijdens een dinsdag door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over een groenplan voor het centrum, werden de eerste plaatjes gedeeld van hoe het nieuwe Wilhelminaplein er in de toekomst uit kan komen te zien.

Met wederom het nodige voorbehoud want de plaatjes moeten volgens Vera Gielen, gemeentelijk gebiedsmanager van de binnenstad, vooral gezien worden als het resultaat van een inspiratiesessie. Zaken zoals; waar parkeer ik straks mijn auto, moeten nog worden uitgewerkt. Ook is er bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met kabels en leidingen onder de grond. Terwijl dit wel invloed kan hebben op wat er boven de grond mogelijk is.

De plaatjes van het Wilhelminaplein zijn gemaakt door Flux Landscape. Een bureau voor landschapsarchitectuur dat voor de gemeente Eindhoven een groenplan maakt voor de binnenstad. Want dat is hard nodig, vindt ook wethouder Rik Thijs (openbare ruimte). "Eindhoven is een groene stad, behalve in het centrum." Met de Vestdijk en het Clausplein is er de afgelopen jaren het nodige groen bijgekomen maar Thijs wil de komende jaren nog tien andere plekken vergroenen.

Hitte en regenbuien

Sommige locaties zijn al heel concreet. Bijvoorbeeld het Victoriapark en het Stationsplein. Andere plekken zweven nog ergens tussen een idee voor het 18 Septemberplein en een eerste ontwerp zoals voor het Wilhelminaplein. Volgens Gerwin de Vries van Flux Landscape is extra groen niet alleen nodig voor de sfeer. "Het klimaat vraagt om actie. Er komen langere periodes van hitte en droogte maar ook hevigere regenbuien."

Volgens De Vries kan voldoende groen de oplossing zijn. "Het zorgt voor verkoeling en de plekken waar bomen staan kunnen overtollig water opnemen." De komende maanden wordt er een definitieve lijst opgesteld maar locaties die De Vries in beeld heeft zijn onder andere de Stratumsedijk en het dak van Dynamo. Ook de oevers van de Dommel kunnen volgens hem beter gebruikt worden dan nu het geval is.

Eind dit jaar moet duidelijk zijn wanneer er waar begonnen kan worden en of er genoeg geld is voor alle plannen. Ondernemers en bewoners uit de omgeving van het Wilhelminaplein hopen dat er niet weer een streep door de plannen van hun plein komt. "In het verleden waren er nog wel eens spanningen tussen ondernemers en omwonenden", aldus Marlous Hermans van de bewonersvereniging. "Dit plan is echter het resultaat van een goede samenwerking."