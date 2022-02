De vakbonden hebben voor donderdag 3 februari opnieuw een staking in Eindhoven aangekondigd in de kleinmetaal. Het wordt de vierde keer in drie maanden dat medewerkers het werk voor 24 uur neerleggen.

De vorige regionale stakingen in het kader van de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao trokken zo'n 200 deelnemers. De bonden FNV, CNV en De Unie hebben bewust nog niet voor een actie voor 48 uur gekozen. "De leden zijn nog niet klaar voor 48 uur", zegt bestuurder Peter Reniers van FNV Metaal.

Ook speelt mee dat stakers in de korte maand februari een tweedaagse staking in de portemonnee zouden voelen. "De netto dagvergoeding die ze uit de stakingskas krijgen is voor sommige mensen lager dan het bedrag dat ze verdienen. Daar willen we medewerkers tegen beschermen. Februari telt minder werkdagen."

De bonden hopen bovendien dat in maart minder beperkingen als gevolg van corona zullen gelden. "Dan kunnen we een echte manifestatie houden die meer effect zal hebben."

Stakers van bedrijven als VDL Bus, Strukton Worksphere, Croon Wolter Dros en Engie kunnen zich donderdag inschrijven in een 'staakstraat' op het parkeerterrein van het Parktheater in Eindhoven.

In oktober vorig jaar strandden de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de sector metaal en techniek. Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het oneens over onder meer de loonsverhoging en afspraken over korter werken voor oudere werknemers. Landelijk vallen 320.000 mensen van onder meer technische installatiebedrijven, isolatiebedrijven, autoherstelbedrijven en goud- en zilversmeden onder de cao.