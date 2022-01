Op de kandidatenlijst van het CDA in Eindhoven prijkt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een opvallende naam op plek veertig. Herdgang-uitbater Paul van Kemenade (53) heeft politieke ambities en wil de raad in. Hij is een van de bekende gezichten bij PSV, waar hij samen met zijn zus Liesbeth al vele jaren de leiding heeft over het trainingscomplex en eetcafé De Verlenging in het Philips Stadion.

De Van Kemenades zetten het werk voort van hun vader en moeder, Harrie en Mies van Kemenade, die vanaf de jaren tachtig langdurig voor de voeding, verzorging en ontvangst van de PSV-profs en de spelers uit de jeugdopleiding zorgden. Is dat te combineren met een rol als raadslid? Van Kemenade denkt van wel en wil bij het CDA expertise op het gebied van horeca en evenementen inbrengen. Daarnaast vindt hij het goed om als mkb'er een stem in het politieke gebeuren te kunnen laten horen. "Als je ambitie hebt om iets te gaan doen, moet daar wel iets onder zitten. Ik vind dat er relatief weinig ondernemers in de raad zitten en wil graag opkomen voor een sector die het de afgelopen twee jaar heel moeilijk heeft gehad." Voorkeurstemmen Van Kemenade is lid van Koninklijke Horeca Nederland en Horeca Eindhoven en vindt dat die sector vaker een stem mag laten horen. "Daarnaast kan een beetje sympathie voor PSV in de gemeenteraad geen kwaad", vindt hij. De uit Acht afkomstige Herdgang-uitbater staat met positie veertig op een onverkiesbare plek, maar hoopt op een groot aantal voorkeurstemmen. "Het zou mooi zijn als het er 1.913 (het oprichtingsjaar van PSV, red.) worden. Nee, daar gaan we gewoon voor."