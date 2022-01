Op de Huizingalaan in Eindhoven heeft de politie woensdagavond een 22-jarige man betrapt op het rijden op een motor zonder bijbehorend rijbewijs. De man reed ook nog eens veel te hard.

Waar vijftig de maximumsnelheid is, scheurde een motorrijder met 90 kilometer per uur over de Huizingalaan in Eindhoven. Volgens agenten had de bestuurder grote moeite om de motor onder controle te houden. Er zat ook nog een persoon achterop de motor.

Toen de politie de motorrijder aanhield bleek hij over geen enkel rijbewijs te beschikken. De politie maakte twee maal een proces-verbaal op.