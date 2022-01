Een auto in Eindhoven is woensdagnacht in vlammen opgegaan, vermoedelijk door brandstichting. Niemand raakte hierbij gewond.

De brand vond plaats rond 1.45 uur op de Reinkenstraat in Eindhoven. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar het voertuig was onherstelbaar beschadigd. De politie zocht ter plaatse nog naar eventuele verdachten, maar er werd niemand aangehouden.