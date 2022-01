Eindhoven gaat uitzoeken welke gegevens van inwoners worden verzameld en verwerkt bij het omstreden Inlichtingenbureau. De Eindhovense wethouder Marcel Oosterveer heeft dat aangekondigd na een oproep van coalitiepartijen PvdA en GroenLinks en oppositiepartijen SP, ChristenUnie en 50Plus.

Eindhoven wil de garantie dat het Inlichtingenbureau privacyregels naleeft. Ook zou elke Eindhovenaar te weten moeten kunnen komen welke informatie over hem is opgeslagen en hoe gegevens verwijderd kunnen worden.

Het Inlichtingenbureau is opgericht door het ministerie van Sociale Zaken en gemeenten. Het is een centraal knooppunt voor persoonsgegevens die overheidsinstanties verwerken. Verzamelde informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen. De affaire van een vrouw uit Wijdemeren die 7000 euro bijstand moest terugbetalen omdat ze boodschappen kreeg van haar moeder werd bijvoorbeeld bekend na een signaal van het Inlichtingenbureau.

Voorzitter Aleid Wolfsen van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) noemde het Inlichtingenbureau vorig jaar een 'oceaan van data' waarvan mysterieus is wat er mee gebeurt.

Eindhoven krijgt informatie van het Inlichtingenbureau en is daarom eindverantwoordelijk voor naleving van de privacyregels. Of die door het Inlichtingenbureau worden nageleefd is een raadsel. "Opheldering is lastig te krijgen. We moeten weten welke data we binnen halen en welke analyses er op zijn losgelaten. We hebben er geen grip op. We willen simpelweg voorkomen dat de privacy van onze inwoners in de knel komt", zei PvdA raadslid Arnold Raaijmakers dinsdagavond in een debat. "De toeslagenaffaire laat zien waar te weinig aandacht voor privacy toe kan leiden. Het kan ook in Eindhoven mis gaan", waarschuwde hij.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gemeenten eind vorig jaar op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen. De privacywaakhond vraagt zich ernstig af of het frequent opvragen van gegevens altijd strikt noodzakelijk is.

"Ik ga aandringen dat we zo snel mogelijk antwoord te krijgen op onze vragen. Ik wil eigenlijk morgen antwoord hebben", zei Oosterveer tegen de gemeenteraad.

De wethouder nuanceerde dat informatie van het Inlichtingenbureau altijd tegen burgers wordt gebruikt. "We maken ook gebruik van gegevens die mensen helpen", zei hij. Oosterveer onderstreept dat de gemeente ontvangen signalen voor gebruik zelf eerst analyseert. "De data die wij ontvangen van het Inlichtingenbureau toetsen we nog een keer voordat we die gebruiken."