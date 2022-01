Ruim zestig jaar oud zijn de twee bruggen in het Genderpark in Eindhoven. En voor betonnen bruggen is dat best een bejaarde leeftijd.

Omdat de constructies hevig te lijden hebben van betonrot en reparatie geen afdoende en duurzame oplossing biedt, is in 2017 al besloten om de boogbruggen te vervangen door nieuwe exemplaren. Nadat eerder werd aangekondigd dat in het najaar van 2021 hiermee begonnen zou worden, is deze week dan toch eindelijk gestart met de werkzaamheden. De bruggen en de paden ernaartoe zijn met hekken afgesloten. Deze situatie duurt tot uiterlijk 5 augustus. Volgens een woordvoerder van de gemeente moet het werk klaar zijn zodra de bouwvakvakantie van start gaat. Het bouwen van de nieuwe bruggen is een tijdrovende en volgens de woordvoerder 'nauwkeurige' klus. De overspanningen moeten gesloopt worden, waarna ondersteunende constructies worden geplaatst om de bouw mogelijk te maken. Behalve het vervangen van de bruggen -voor fietsers en voetgangers- worden tegelijkertijd de paden ernaar toe verbeterd en komen er extra bomen bij. Met de plaatsing van de nieuwe bruggen over de Gender is een investering gemoeid van 1,7 miljoen euro. Die relatief hoge kosten hebben volgens de gemeente onder meer te maken met de specifieke boogvorm van de twee overspanningen. In het verleden hebben omwonenden hun klachten kenbaar gemaakt over de in hun ogen 'te steile' bruggen. Vooral voor mensen met een rollator of rolstoel zou de helling moeilijk te nemen zijn. Het Ouderen appel Eindhoven heeft dit vorig jaar aangekaart bij het college van B en W. De partij adviseerde om volledig vlakke bruggen te plaatsen. Daaraan heeft het gemeentebestuur geen gehoor gegeven. Vanwege de bescherming van het lokale cultuurhistorisch erfgoed is opnieuw gekozen voor boogbruggen. Wél is het hellingspercentage ietsje teruggebracht: van 5,25 procent naar 4 procent. Beide bruggen worden tegelijkertijd aangepakt, zodat er tot augustus maar één oversteek in het park resteert. De gemeente heeft vanuit het oogpunt van efficiency en kostenbeheersing gekozen voor een gelijktijdige aanpak, laat de woordvoerder weten. Ook wordt de omgeving door een kortere bouwperiode minder belast, dan wanneer de bruggen ná elkaar vervangen zouden zijn geworden.