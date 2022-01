Het kantoor van de ABN AMRO in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven gaat toch dicht. Per 11 maart sluit de bank daar de deuren.

Vorig jaar zei ABN nog dat er geen plannen waren om de zaak te sluiten, in 2021 althans. Nu wordt duidelijk dat dat inderdaad een tijdelijk uitstel was. ABN AMRO gaf vorig jaar ook al aan dat er landelijk steeds minder vestigingen open zullen blijven.

Begin vorig jaar sloot ook al de enige vestiging in Helmond. Wie in de regio naar de ABN AMRO wil, kan alleen nog in Veldhoven en op de Vestdijk in Eindhoven terecht. De dichtstbijzijnde filialen liggen in Weert en Tilburg.

Duidelijk is dat de fysieke bankloketten steeds minder bezoekers trekken. "We volgen in feite het klantgedrag. Zeker door corona zie je de digitalisering nu heel hard gaan", aldus een woordvoerder. Steeds meer bankklanten regelen zaken zelf, online. Volgens de zegsman hoeft de klant binnenkort voor geen enkele handeling meer naar het kantoor te komen. De geldverstrekkers stimuleren dat ook. Ook om de kosten van bankfilialen te drukken.

En ze helpen hun klanten ook, benadrukt ABN AMRO in het persbericht over de sluiting van de vestiging in Woensel. Wie moeite heeft om online te bankieren, kan bij de bank terecht voor hulp of workshops.

Ook de Rabobank in het winkelcentrum in Woensel is inmiddels gesloten. Daardoor heeft nu alleen nog de ING een kantoor en een servicepunt hier. Geld ophalen kan in vier Geldmaat-automaten; die worden door de samenwerkende banken beheerd.