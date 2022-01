Een man in Eindhoven werd zaterdag door oplettende buurtbewoners betrapt toen hij vermoedelijk een katalysator onder een auto wilden stelen. Maar toen de politie ter plaatste kwam verzon de verdachte de een na de andere smoes om niet opgepakt te worden. Zo vertelde hij onder meer dat hij degene was die de politie had opgebeld.

In de nacht van zaterdag op zondag meldde iemand bij de politie dat een man al vijf minuten onder een auto lag in de Echternachlaan in Eindhoven. Omstanders vermoedden dat de man een katalysator wilde wegnemen.

Met spoed kwam de politie ter plaatse waarna ze direct werden aangesproken door een man die vertelde dat hij de politie had gebeld. Omstanders riepen daarop dat dat juist de man was die de politie moest hebben. De verdachte besloot het op een lopen te zetten. Door de hulp van buurtbewoners, duurde het niet lang voordat hij werd aangehouden.

Volgens een wijkagent zag de man er bezweet uit, was zijn kleding vies van het zand, en had hij ook vuile handen. Hij vertelde 'absoluut niets' te hebben gedaan. Zijn kleding zou vies zijn geworden van het werk dat hij zaterdagochtend had verricht. Een check in het politiesysteem wees uit dat de man een veelpleger was wat bij de agenten nog meer argwaan wekte.

Daarnaast vroegen agenten waar de auto van de man was. Hij vertelde dat deze in Den Bosch stond terwijl zijn auto verderop in de straat was aangetroffen. De leugens, informatie en foto's van getuigen waren genoeg redenen om de man aan te houden, aldus de wijkagent.